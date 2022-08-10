В Петербурге задержан предполагаемый убийца порноактрисы

В Петербурге задержан предполагаемый убийца порноактрисы
Расследование уголовного дела продолжается. Фото: Следственный Комитет РФ

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали молодого человека, который может быть причастен к убийству порноактрисы Анастасии Гришман.

В главном следственном управлении СК по городу сообщили, что в качестве подозреваемого по уголовному делу об убийстве задержали 24-летнего мужчину из Омской области. В ближайшее время предполагаемому преступнику изберут меру пресечения и предъявят обвинение.

Следственно-оперативная группа совместно со судмедэкспертом осмотрела место происшествия. Обстоятельства убийства продолжают выясняться, проводится расследование.

Уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ было возбуждено после того, как 10 августа в квартире дома на Южном шоссе нашли тело зарезанной 26-летней женщины.

По данным СМИ, погибшей была порноактриса и онлифанс-модель Анастасия Гришман (настоящая фамилия Хамловская). Ее подруга ранее написала заявление в полицию о пропаже девушки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Мурино мужчина зарезал знакомого у палатки «Фрукты-овощи».

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