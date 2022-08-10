В Мурино мужчина зарезал знакомого у палатки «Фрукты-овощи»

В Мурино следователи допрашивают мужчину, задержанного по подозрению в убийстве его знакомого.

В областном следственном управлении СК сообщили, что убийство произошло ночью 10 августа у палатки «Фрукты-овощи» на Садовой улице. Там очевидцы нашли тело 35-летнего мужчины с ножевым ранением груди.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли с места происшествия нож со следами крови, одежду потерпевшего и другие предметы.

Как установило следствие, к убийству причастен 44-летний знакомый погибшего. В палатке между ними внезапно возник конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил оппонента ножом в грудь.

Злоумышленник задержан, сейчас его допрашивают. СК будет просить суд арестовать подозреваемого.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что избитая сожителем женщина в Тосно достала гранату.