Избитая сожителем женщина в Тосно достала гранату

Полиция Тосно разбирается в обстоятельствах семейного конфликта, из-за которого пришлось эвакуировать весь подъезд.

Как стало известно Gazeta.SPb, ночью во вторник 35-летняя женщина с улицы Максима Горького вызвала полицию, сообщив, что ее избил 42-летний сожитель. Это произошло после того, как пара вместе распили спиртное.

После полиции на место прибыла следственно-оперативная группа, которой пострадавшая добровольно выдала гранату и сказала, что она принадлежит сожителю. Выяснилось, что боеприпас боевой, но не до конца снаряженный. Из-за гранаты правоохранители посреди ночи решили эвакуировать 18 жильцов подъезда.

В квартире также находились две дочери сожителей: одной 15 лет, а второй всего два года. Их направили на обследование в больницу.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину, получившего протоколы о побоях и мелком хулиганстве, отпустили под обязательство о явке. Под административку попала и его сожительница.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что подростка задержали за массовые «минирования» в Петербурге.