Подростка задержали за массовые «минирования» в Петербурге

Подростка задержали за массовые &#171;минирования&#187; в Петербурге
За лжеминирование задержали 14-летнего подростка. Фото: Pixabay

Опергруппа Центра «Э» задержала предполагаемого «минера», угрожавшего взорвать объекты в Петербурге. Им оказался 14-летний школьник.

Как стало известно Gazeta.SPb, подросток весной отправлял с доменов yandex.ru электронные сообщения о готовящихся взрывах в школах, музеях, больницах и гипермаркетах по всей Северной столице.

С апреля по май он заставил полицию побегать в поисках бомб по Эрмитажу, гимназии на Малом проспекте П.С, больнице Святого Николая Чудотворца, Петропавловской крепости, магазинам «Ашан».

После каждого случая лжеминирования городской СК возбуждал уголовные дела по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

В квартире в Парголово, где проживает подросток, нашли и изъяли телефон, флеш-карту и тетради с записями, которые использовались при совершении преступлении.

Сейчас юноша находится под подпиской о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге пенсионер выстрелил в дверь соседа из-за замечания о поездках на лифте.

лжеминирование новости СПб подросток


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Избитая сожителем женщина в Тосно достала гранату
Ребенок в восторге: блогер-отец прокатился с детской коляской на новых ...
МегаФон увеличил пропускную способность в Telegram в 2,5 раза
Подростка задержали за массовые «минирования» в Петербурге
Соседа по коммуналке в Петербурге задержали за совращение 13-летней
Пьяные мигранты приставали к детям во дворе на Маршала Казакова
«Петербургтеплоэнерго» завершает капремонт теплосети в ...
В России за сутки коронавирусом заразились 23,7 тысячи человек