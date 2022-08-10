Подростка задержали за массовые «минирования» в Петербурге

Опергруппа Центра «Э» задержала предполагаемого «минера», угрожавшего взорвать объекты в Петербурге. Им оказался 14-летний школьник.

Как стало известно Gazeta.SPb, подросток весной отправлял с доменов yandex.ru электронные сообщения о готовящихся взрывах в школах, музеях, больницах и гипермаркетах по всей Северной столице.

С апреля по май он заставил полицию побегать в поисках бомб по Эрмитажу, гимназии на Малом проспекте П.С, больнице Святого Николая Чудотворца, Петропавловской крепости, магазинам «Ашан».

После каждого случая лжеминирования городской СК возбуждал уголовные дела по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

В квартире в Парголово, где проживает подросток, нашли и изъяли телефон, флеш-карту и тетради с записями, которые использовались при совершении преступлении.

Сейчас юноша находится под подпиской о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге пенсионер выстрелил в дверь соседа из-за замечания о поездках на лифте.