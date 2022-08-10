В Петербурге пенсионер выстрелил в дверь соседа из-за замечания о поездках на лифте

В Петербурге пенсионер выстрелил в дверь соседа из-за замечания о поездках на лифте
Пенсионер стрелял из пистолета по двери квартиры. Фото: unsplash

Полицейские задержали пьяного пенсионера, который устроил стрельбу в парадной на улице Жукова, дом 1, корпус 2.

Как стало известно Gazeta.SPb, во вторник вечером 64-летний мужчина выпил и поругался в парадной на Жукова с диспетчером, который сделал ему замечание о езде на лифте по этажам. После конфликта пенсионер вышел на пятом этаже и выстрелил из пистолета в дверь соседа. Обошлось без пострадавших.

Диспетчер вызвал полицию, после чего пенсионера доставили в отдел. У него отобрали пистолет ТТ и четыре патрона. Правоохранители оформили протокол о мелком хулиганстве и собираются возбудить уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что женщина выпрыгнула из окна на Дыбенко, спасаясь от знакомого. Врачи сообщили в полицию, что пострадавшая в тяжелом состоянии.

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