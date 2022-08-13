Кибер Фронт Z пригласил на встречу с петербуржцами жителей Донбасса

Кибер Фронт Z организовал в Петербурге серию мероприятий на выходных. Фото: Кибер Фронт Z

Кибер Фронт Z организовал в Петербурге серию мероприятий на выходных. Фото: Кибер Фронт Z

Кибер Фронт Z организовал в Петербурге серию мероприятий на выходных, первым станет встреча с жителями Донбасса. Посетить ее могут все желающие в субботу, 13 августа.

Встреча пройдет на Университетской набережной, 25, и начнется в 18:00. Как сообщили организаторы, в ряды Кибер Фронта Z начали вступать активисты и жители Донбасса.

В числе гостей мероприятия – музыкант из Краматорска Антон Чарослов, ставший свидетелем того, как на Украине зарождался националистический конфликт.

«Он расскажет Кибер Фронту о настроении и поведении общества в сложившихся обстоятельствах», — сообщили в Кибер Фронте Z.