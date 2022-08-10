Эксперт: осенью в Петербурге будут востребованы курьеры и грузчики

Осенью в Петербурге будут востребованы специалисты, работающие в сфере транспорта и логистики, рассказала руководитель пресс-службы рекрутингового агентства на Северо-Западе Мария Бузунова.

Эксперт рассказала в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург», что осенью петербургские работодатели будут заинтересованы в курьерах, водителях, грузчиках, рабочих складов и комплектовщиках.

Кроме того, компании будут искать специалистов из сфер страхования и рабочего персонала. Также продолжает пользоваться популярностью развивающиеся сферы IT и информационной безопасности.

По словам Бузуновой, больше всего в Петербурге зарабатывают топ-менеджеры — больше 80 тысяч рублей. Второй по размеру зарплаты идет сфера добычи сырья, специалисты которой зарабатывают от 73 тысяч рублей.

«На третьем месте сфера консультирования. Здесь больше 73 тысяч рублей в августе можно заработать. Именно эта сфера является одной из самых быстрорастущих по уровню зарплаты. По сравнению с прошлым годом зарплата таких специалистов выросла на 20%», — отметила эксперт.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в петербургские вузы подали рекордные 776 тысяч заявлений на поступление.