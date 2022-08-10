В петербургские вузы подали рекордные 776 тысяч заявлений на поступление

На бюджетные места было подано более 565 тыс. заявлений. Фото: Смольный

На бюджетные места было подано более 565 тыс. заявлений. Фото: Смольный

В этом году петербургские вузы получили более 766 тысяч заявлений от абитуриентов на поступление.

Глава городского комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов заявил на пресс-конференции ТАСС, что в этом году вузы Северной столицы приняли на 70 тысяч больше заявлений, чем в прошлом.

«То есть, было подано более 776 тыс. заявлений, из них на бюджетные места было подано более 565 тыс. заявлений», — отметил Максимов.

По словам чиновника, наиболее популярными оказались направление «Педиатрия» — 917 человек на место, «Актерское искусство» — 129 человек на место и «Информационная безопасность» — 50 человек на место.

Количество заявлений от иногородних абитуриентов с прошлого года выросло с 69,4% до 72,4% от общего количества.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что больше 240 петербуржцев подали заявки на праковочные разрешения.