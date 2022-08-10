Более 240 петербуржцев подали заявки на получение парковочных разрешений

В Петербурге за неделю автомобилисты подали свыше 240 заявок на оформление парковочных разрешений жителя, сообщили в городском комитете по транспорту.

Петербуржцы могут оформить годовой абонемент за 1800 рублей через личный кабинет на Госуслугах или в МФЦ. Внесенные петербуржцем 3 600 рублей позволяет пользоваться парковкой два года, при платеже в размере 5 400 рублей – три года. Заявления рассматривают в течение 10 рабочих дней.

Уже с 1 сентября зона платной парковки охватит оставшиеся 56 улиц в МО «Дворцовый округ» и «Муниципальный округ №78» в Центральном районе. Там будет создано около 4000 машиномест.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам рассказали, как оформить разрешение на платную парковку.