Смольный поставил задачу довести обработку мусора в Петербурге до 100%

Городские власти поставили задачу довести обработку твердых коммунальных отходов (ТКО) до 100%. Тема обращения с отходами поднималась во время обсуждения проекта нового Генплана.

Как сообщает «МК в Питере», один из важнейших разделов проекта посвящен необходимости создания в Петербурге условий для охраны окружающей среды и заботе о природных ресурсах. Причем городу важно не только сохранить природные системы, но и обеспечить экобезопасность петербуржцев.

Одним из важнейших вопросов при обсуждении стало обращение с ТКО. Количество мусора будет расти одновременно с увеличением населения Северной столицы. Перед городом стоит задача разработать опережающие меры по переработке бытовых отходов.

Проект Генплана предусматривает создание комплексной системы обращения с ТКО. В первую очередь в Петербурге будут строить предприятия для высокотехнологичной обработки, утилизации и обезвреживания отходов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге началось строительство крупных мусорных заводов.