В Петербурге началось строительство крупных мусорных заводов

В Петербурге приступили к строительству первого завода по переработке мусора — КПО «Волхонка».

Как сообщает «Деловой Петербург», строительством предприятия по обработке отходов займется АО «Невский экологический оператор» — региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. КПО «Волхонка» построят на базе бывшего завода по механизированной переработке бытовых отходов на Волхонском шоссе.

Проект, который предполагает модернизацию существующего производства, будет реализован в два этапа. Первую очередь планируется ввести осенью, а вторую — примерно через год. Запуск завода ожидается в 2024 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путину доложили о ходе реформы обращения с отходами в России. За 2019-2021 годы практически во всех субъектах РФ было создано 187 объектов обращения с отходами, в том числе 25 комплексных.