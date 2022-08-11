Глава РФПИ назвал «Спутник V» самым экспортируемым лекарственным препаратом

Глава РФПИ назвал &#171;Спутник V&#187; самым экспортируемым лекарственным препаратом
Глава РФПИ назвал "Спутник V" самым экспортируемым лекарственным препаратом. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

За два года российская вакцина от коронавируса «Спутник V» стала самым экспортируемым лекарственным препаратом страны.

Соответствующее заявление сделал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Как отметил эксперт, эффективность и безопасность вакцины «Спутник V» показали результаты клинических исследований и данные применения «Спутника V» в рамках национальных программ вакцинации в разных странах. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РФПИ. Подтверждением эффективности «Спутника V» выступают исследования вакцины, опубликованные в The Lancet, Nature, Vaccines, Cell Reports Medicine.

В общей сложности за два года указанной вакцине доверились в 71 стране мира, где проживает свыше 4 миллиардов человек, заметил Дмитриев. Кроме того препарат хорошо справляется с мутациями коронавируса, включая штаммы «дельта» и «омикрон».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургские ученые обнаружили новый вариант коронавируса и назвали его «русский дельтакрон».

"Спутник V" коронавирус медицина Россия рфпи


 

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