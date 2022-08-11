Компания пьяных живодеров выкинула собаку из окна на Загородном проспекте

Компания пьяных живодеров выкинула собаку из окна на Загородном проспекте. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

Компания пьяных живодеров выкинула собаку из окна на Загородном проспекте. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

На Загородном проспекте, 28 компания пьяных граждан выбросила собаку из окна. Животное скончалось на месте.

Как стало известно Gazeta.SPB, за совершение этого преступления задержали только одного гражданина, хотя, судя по словам очевидцев, в момент происшествия в квартире находилось три собутыльника.

Сначала про выпавшего из окна пса сообщили свидетели в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП СПБ». Отмечалось, что животное выкинули с пятого этажа, но, по версии следствия, этаж оказался третий. Животное скончалось практически сразу от удара и полученных травм. Труп собаки направлен на ответственное хранение для дальнейшей судебно-ветеринарной экспертизы.

Предположительно, привлечь к ответственности хотят 50-летнего владельца собаки, уроженца Красноярского края. В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в сеть попало видео жестокого обращения с животными в Петербурге. На ролике видно, как девушка избивает пластмассовой лопатой лошадь.