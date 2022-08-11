Эксперт назвал группы людей, кому вакцинация от гриппа рекомендуется в первую очередь

Вирус гриппа постоянно мутирует, напомнили ученые, поэтому уже этой осенью стоит ожидать увеличения количества заболевших. Специалист рассказал, к чему уже сейчас нужно подготовиться.

Несмотря на то, что пока трудно предугадать, с какой силой ударит эпидемия гриппа с наступлением холодов, но можно начать готовиться к ее приходу и предотвратить тяжелые последствия. Врач Юрий Конев напомнил о важности прививок против гриппа. Об этом пишет «Ямал1» со ссылкой на Общественную службу новостей.

Эксперт отметил, что если прививка совпадет с преобладающим штаммом, то значительной заболеваемости удастся избежать. Особенно врач выделил тех людей, кто находится в группе риска: пожилых, больных сахарным диабетом, атеросклерозом, людей с болезнями почек и некоторых других. По мнению Конева, этим людям вакцинация необходима.

Также врач подчеркнул, что нужно сделать сначала прививку от коронавируса, а затем от гриппа.