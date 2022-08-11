Число выданных загранпаспортов в России выросло почти в два раза по сравнению с прошлым годом

Число выданных загранпаспортов в России выросло почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Число выданных загранпаспортов в России выросло почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

За первую половину текущего, 2022, года количество выданных загранпаспортов в России перепрыгнуло прошлогодние показатели практически в два раза.

По данным МВД, с января по июнь было оформлено почти 2,5 млн загранпаспортов, — это на 45% больше аналогичного периода прошлого года, когда загранпаспорта получили 1,7 млн граждан. Об этом сообщает РБК.

В общей сложности, согласно предоставленным данным министерства о миграционной ситуации на территории России, россиянам было выдано более 5,9 млн паспортов, среди которых 3,4 млн — внутренние.

Самый пик оформления документов отмечается в марте, — 553 тысячи человек получили загранпаспорт. Тогда произошел самый сильный за полгода прирост: документов выдали на 36% больше, чем в феврале.

После этого, в апреле и мае число желающих оформить заграничный документ пошло на спад, но в июне снова начало расти и остановилось на 446 тысяч, однако не превысило, казалось бы сниженный, показатель апреля почти в 470 тысяч документов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в апреле жители Выборгского и Кировского районов Петербурга выстроились в огромные очереди на получение загранпаспортов.