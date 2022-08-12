В ТРК «Пик» на месте закрытого кинотеатра появится фуд-холл

В Петербурге задумали сделать фуд-холлы на месте закрытых кинотеатров торговых центров. Первым на очереди стоит ТРК «Пик» у метро «Сенная площадь».

Новый фуд-холл в ТРК «Пик» расположится на четвертом этаже здания. Раньше здесь работал кинотеатр на восемь залов, вмещавший 1 100 зрителей. В 2021 году фильмы показывать перестали, а в 2022 его задумали превратить в место для любителей покушать. Такая вот судьба. Об этом рассказал «Петербургский дневник».

По предварительным данным, объем инвестиций в новый проект может составить от 40 до 120 тысяч рублей за квадратный метр.

До этого в ТРК у «Сенной площади» не было большого фуд-холла, все ограничивалось лишь некоторыми точками вроде бывшего «Макдоналдса» или чего полокальнее, раскиданными по всему периметру здания «Пик». Руководитель отдела стратегического консалтинга Knight Frank St. Petersburg считает, что появление фуд-холла поможет ускорить развитие ТРК. Вероятно, таким образом он даже сможет составить конкуренцию ТК «Сенная», расположившемуся в двух шагах и имеющему магазины, а также более разнообразный выбор мест, где можно присесть и поесть.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на месте бывшего Варшавского вокзала и ТРК «Варшавский экспресс» появится новый крупнейший фудмолл Северной столицы «Vokzal 1853».