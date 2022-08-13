В аэропорту Пулково 10 августа отменили один рейс

В аэропорту Пулково 10 августа отменили один рейс
В Пулково задержали рейсы. Фото: сайт аэропорта "Пулково"

В субботу, 13 августа, в петербургском аэропорту Пулково задержан один авиарейс. Отмененных самолетов сегодня пока нет.

Согласно данным воздушной гавани, из Петербурга с задержкой сегодня вылетит рейс U6 2733 до киргизского города Ош, который должен был вылететь из Пулково в 8:35. Авиакомпания «Уральские авиалинии», которая выполнит рейс, отложила его до 9:20.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из Петербурга и Москвы в Тунис можно будет полететь прямым чартерным рейсом. Авиакомпания Nouvelair запустит прямые чартерные рейсы с 17 августа. С сентября будут совершаться по два рейса в неделю из Санкт-Петербурга в курортный город Монастир. За август авиакомпания планирует сделать два рейса на курорт.

задержанные рейсы задержка рейсов новости СПб пулково


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Экспорт товаров из ЕС в Россию за месяц вырос на 18%
Роспотребнадзор: в России не собираются вводить ковид-ограничения на ...
Врач Чудаков: голуби могут передавать людям неврологические заболевания
Под Гатчиной местный житель получил нож в грудь во время конфликта
Во Всеволожском районе собутыльница с ножом пробила парню легкое
В Мурино каршеринг насмерть сбил пешехода и скрылся
В России за сутки коронавирусом заразились более 28 тысяч человек
В Ленобласти подтвердили 658 случаев коронавируса за сутки