В аэропорту Пулково 10 августа отменили один рейс

В субботу, 13 августа, в петербургском аэропорту Пулково задержан один авиарейс. Отмененных самолетов сегодня пока нет.

Согласно данным воздушной гавани, из Петербурга с задержкой сегодня вылетит рейс U6 2733 до киргизского города Ош, который должен был вылететь из Пулково в 8:35. Авиакомпания «Уральские авиалинии», которая выполнит рейс, отложила его до 9:20.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из Петербурга и Москвы в Тунис можно будет полететь прямым чартерным рейсом. Авиакомпания Nouvelair запустит прямые чартерные рейсы с 17 августа. С сентября будут совершаться по два рейса в неделю из Санкт-Петербурга в курортный город Монастир. За август авиакомпания планирует сделать два рейса на курорт.