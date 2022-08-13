Express: головокружение и усталость могут указывать на высокий холестерин

Высокий уровень холестерина в крови обычно никак внешне не проявляется. Но определить это состояние может другая связанная с ним проблема со здоровьем.

Как пишет британское издание Express, к повышению уровня холестерина может привести излишнее употребление жирной пищи, избыточный вес, курение и употребление алкоголя. Если холестерин повысился до опасных значений, нужно немедленно определить причину и начать лечение.

Высокий уровень холестерина может вызвать опасные для жизни болезни, такие как инсульт. Но, несмотря на это, симптомов у него нет.

«Поскольку холестерин — это просто биомаркер, используемый для измерения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, прямых симптомов, связанных с ним, нет», — отметил доктор Иоаннис Лиакас.

Сам «плохой» холестерин не вызывает симптомов, но есть связанные с ним состояния, на которые стоит обратить внимание. Например, это может быть гипертензия — синдром повышения систолического артериального давления. Этот недуг можно выявить по головокружению.

Кроме того, по словам доктора, отдаленными симптомами высокого холестерина могут быть связанные с сахарным диабетом состояния: усталость и раздражительность, проблемы с памятью, перепады настроения. Если у человека есть проблемы с уровнем сахара в крови, то, скорее всего, у него также повышен холестерин.

В Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) отметили, что лучшим способом определения уровня холестерина является анализ крови.

Лечение высокого холестерина предусматривает сокращение насыщенных жиров в рационе, которые обычно присутствуют в красном мясе и молочных продуктах. Также потребуется увеличить физические нагрузки, а в отдельных случаях врачи могут прописать медикаментозное лечение.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что диетологи рассказали, что нужно делать для снижения холестерина в крови.