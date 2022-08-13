Станцию «Чернышевская» дважды закрывали из-за остановки эскалатора

Станцию &#171;Чернышевская&#187; дважды закрывали из-за остановки эскалатора
"Чернышевская" была закрыта на вход. Фото: Baltphоto/Валентин Егоршин

В субботу днем в Петербурге дважды закрывалась на вход станция метрополитена «Чернышевская».

Первый раз «Чернышевскую» закрыли для пассажиров в 15:45. Причиной стала техническая остановка эскалатора. Спустя восемь минут станция заработала в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.

Однако открыта она была всего три минуты. В 15:56 станцию снова закрыли из-за повторной технической остановки эскалатора.

Эскалатор окончательно запустили в 16:07, сейчас «Чернышевская» открыта на вход и работает без перебоев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что четверо пострадали в ДТП с семью машинами и скорой помощью на Тучковом мосту. Со слов свидетелей аварии, за рулем арендованного авто был пьяный водитель. Он «летел с высокой скоростью и влетел прям в них».

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