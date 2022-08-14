При взрыве на рынке в Ереване погиб один человек и 34 пострадали

При взрыве на рынке в Ереване погиб один человек и 34 пострадали
По последним данным, число пострадавших составляет 34. Фото: pixabay

В воскресенье на оптовом рынке «Сурмалу» в Ереване произошел мощный взрыв, который спровоцировал пожар. Есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщает РИА Новости, за первым взрывом последовало еще несколько, часть здания ТЦ на территории рынка обрушилась. Пожару, последовавшему за серией взрывов, присвоили третий ранг сложности. Предварительно, горит склад фейерверков.

По последним данным МЧС Армении, в результате ЧП пострадали 34 человека, известно также об одном погибшем.

Под завалами могут находиться другие люди. Сейчас на месте работают пожарные расчеты и спасатели, они пытаются вывести из опасной зоны всех находившихся в центре.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в перевернувшейся на КАД легковушке была семья с детьми.

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