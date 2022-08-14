Юрист объяснил, откуда берутся долги по закрытым кредитам

После выплаты кредита, советует Короленко, нужно взять у банка справку о погашении. Фото: Pixabay

После выплаты кредита, советует Короленко, нужно взять у банка справку о погашении. Фото: Pixabay

Иногда россияне сталкиваются с такими ситуациями, когда после погашения кредита банк утверждает, что задолженность остается. О причинах этого рассказал управляющий партнёр, коммерческий директор Европейской Юридической службы Дмитрий Короленко.

Юрист заявил в беседе с «Праймом», долг по закрытому кредиту может оставаться по трем причинам. Первая — данные бюро кредитных историй не успели обновиться. Сведения о погашении кредита, согласно закону, передаются в бюро в течение пяти рабочих дней. Иногда это может занимать больше времени. Если вопрос не решается в течение месяца, можно сделать запрос в банк, чтобы убедиться, что данные переданы.

Вторая причина — клиент не уведомил банк о желании досрочно погасить кредит. Это необходимо делать в форме заявления или через онлайн-банк. Если не сделать это, то средства будут просто лежать на счете, и списываться каждый месяц, пока все платежи не будут выполнены. То есть все это время кредит не будет закрыт.

Третья причина — погашена не вся сумма долга. Такое возможно, если должник недостаточную сумму на счет, из-за чего на долг начисляются пени.

Специалист напомнил, что оставшаяся сумма задолженности может меняться, если клиент банка выполняет платежи не строго по графику, а раньше срока или позже.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, в процессе погашения кредита необходимо следить за списаниями и суммой остатка.

После выплаты кредита, советует Короленко, нужно взять у банка справку о погашении. Также нужно проверить, закрыт ли счет, с которого списывались средства.

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