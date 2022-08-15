Сайт Wildberries сменил иностранное название на русскоязычное

На сайте компании Wildberries появилось новое название. Теперь, заходящие на сайт пользователи видят в крайнем левом углу русское слово «Ягодки», но ссылка, ведущая на главную страницу осталась с прежнем именем.

Обновление появилось на сайте сегодня, 15 августа. До этого Wildberries оставался Wildberries. При этом никаких официальных заявление о переименовании компании на территории России не было, а разделы «Продавайте на Wildberries» и «Работа на Wildberries» все также содержат англоязычное наименование. В мобильном приложении в этом плане изменений тоже нет.

Как отметили «РИА Новости», в компании от официальных комментариев по поводу нового названия отказались.

Однако стоит упомянуть, что глава Минпромторга РФ и вице-премьер Денис Мантуров, выступая на форуме «Неделя российского ритейла 2022» в июне, говорили о большом количестве компаний с иностранными названиями на российском рынке. Тогда этот вопрос коснулся и Wildberries, а ее основательница Татьяна Бакальчук допустила, что может произойти ребрендинг названия компании на русском языке.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что маркетплейс Wildberries ввел плату на возврат хрупких и крупногабаритных товаров.