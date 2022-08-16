Младенец попал в реанимацию после падения с дивана на Кораблестроителей

Младенец попал в реанимацию после падения с дивана на Кораблестроителей. Фото: Pxhere

Младенец попал в реанимацию после падения с дивана на Кораблестроителей. Фото: Pxhere

В Василеостровском районе ребенок, которому чуть больше месяца, упал с дивана по недосмотру няни. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как стало известно Gazeta.SPB, 15 августа в одном из домов на улице Кораблестроителей приключилось несчастье с малышом, находящемся на попечении до передачи приемным родителям. Предположительно, няня мальчика не досмотрела, и ребенок рухнул с дивана.

В результате врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом правой теменной кости. Мальчик находится в реанимации. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что дна из воспитанниц лагеря «Связист» неосторожно облокотилась на москитную сетку окна комнаты, расположенной на втором этаже. В результате ребенок упал вниз и получил травмы.