Эксперт рассказал, как правильно управлять семейным бюджетом

Выстроить схему, по которой рассчитывать семейный бюджет, для многих непросто. Проблем могут добавить непредвиденные ситуации, падающие на вас, как снег на голову. Эксперт рассказал, как выстроить верную стратегию управления семейными финансами и быть готовым к любому повороту событий.

В интервью радио Sputnik заместитель председателя Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев заявил, что существует немало теорий о том, как распоряжаться деньгами, однако на практике необходимо соблюдать несколько базовых правил.

Три золотых правила

Так, по словам эксперта, экономию нужно начать с фиксирования доходов и расходов. Вести учет доходов и расходов просто необходимо. Как отметил Мехтиев, большая часть жителей России этим не занимается. Когда ведется контроль доходов и расходов, человек автоматически начинает экономить.

Второе немаловажное правило, по мнению специалиста, — это создать специальную «кубышку», которая будет припасена на случай увольнения или других непредвиденных ситуаций. Сумма, которую вы отложите, индивидуальна и будет зависеть от среднестатистических расходов семьи, а также тех средств, которые необходимы для погашения уже имеющихся у нее задолженностей.

Мехтиев подчеркнул, что непредвиденным ситуациям нужно быть готовыми заранее, чтобы средств всегда хватало на выживание и на погашение долгов, даже в случае потери работы. В обычной ситуации деньги нужно рассчитать на 2 месяца. Правда, эксперт, все же советует запастись средствами, как минимум, на три месяца.

Людям, которые уже привыкли к учету расходов, а также запаслись средствами на случай потери работы, специалист рекомендует вложить денежные суммы в улучшение своей жизни. Такая рекомендация является третьим базовым правилам. Нужно откладывать деньги, например, на квартиру, автомобиль или образование. Даже несмотря на то, что цели могут быть разными, они должны улучшать вашу жизнь, уверен Мехтиев.

Для достижения цели можно даже не бояться взять кредит, но перед походом в банк нужно четко понимать, что будет возможность выплатить долг.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что есть такой процент ставки по ипотеки, который идеально бы подходил большинству россиян. По мнению эксперта, речь идет об ипотеки под 4-6% годовых и меньше.