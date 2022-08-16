На Олеко Дундича легковушка сбила третьеклассницу

На Олеко Дундича легковушка сбила третьеклассницу
На Олеко Дундича легковушка сбила третьеклассницу. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Во Фрунзенском районе ребенок попал под автомобиль днем 15 августа. Девочка с открытым переломом правой голени попала в больницу.

ДТП произошло на улице Олеко Дундича около 2 часов дня. Как стало известно Gazeta.SPB, водитель «Renault Arkana» сбил девочку вне зоны пешеходного перехода, когда она переходила дорогу.

Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали у девятилетней несовершеннолетней ЗЧМТ, сотрясение головного мозга и открытый перелом правой голени.

Водитель иномарки за 2022 года привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 17 раз, и больше всего за превышение установленной скорости.

В настоящее время все детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на участке внешнего кольца между Таллинским и Пулковским шоссе произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей.

дети дтп новости СПб Олеко Дундича


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Производитель шоколада Lindt уходит из России
В Юсуповском саду Петербурга задержали двух «стрелков» с ружьем
В Выборге неизвестный избил шестиклассника и отнял у него коллекционные машинки
В Петербурге прокуратура через суд добивается ремонта асфальта на ...
На Олеко Дундича легковушка сбила третьеклассницу
IKEA ликвидирует российскую «дочку»
Психолог объяснила, как качественно отдохнуть от работы
Роспотребнадзор рекомендовал жителям ряда регионов России соблюдать ...