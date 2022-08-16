На Олеко Дундича легковушка сбила третьеклассницу

Во Фрунзенском районе ребенок попал под автомобиль днем 15 августа. Девочка с открытым переломом правой голени попала в больницу.

ДТП произошло на улице Олеко Дундича около 2 часов дня. Как стало известно Gazeta.SPB, водитель «Renault Arkana» сбил девочку вне зоны пешеходного перехода, когда она переходила дорогу.

Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали у девятилетней несовершеннолетней ЗЧМТ, сотрясение головного мозга и открытый перелом правой голени.

Водитель иномарки за 2022 года привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 17 раз, и больше всего за превышение установленной скорости.

В настоящее время все детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на участке внешнего кольца между Таллинским и Пулковским шоссе произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей.