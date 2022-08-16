В Выборге неизвестный избил шестиклассника и отнял у него коллекционные машинки

Выборге неизвестный избил шестиклассника и отнял у него коллекционные машинки. Фото: Unsplash

Выборге неизвестный избил шестиклассника и отнял у него коллекционные машинки. Фото: Unsplash

В Выборге мужчина напал на шестиклассника и забрал от него коллекционные машинки, оставив при этом мальчику несколько синяков и гематом.

Как стало известно Gazeta.SPB, в полицию обратилась мать пострадавшего. По словам женщины, 13 августа около 22:14 на улице Рубежной рядом с магазином неизвестный злоумышленник, применив физическую силу, забрал у ее 12-летнего сына коллекционные машинки «Хотвилс», которые стоят 10 000 рублей.

Потерявший свою коллекцию ребенок получил ушиб мягких тканей головы и подкожную гематому лица справа. После оказания медицинской помощи мальчик в удовлетворительном состоянии был отпущен домой.

Видеонаблюдение на место происшествия отсутствует. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что во Фрунзенском районе Петербурга ребенок попал под автомобиль днем 15 августа. Девочка с открытым переломом правой голени попала в больницу.