В Петербурге объявили оранжевый уровень опасности почти до полудня 18 августа

Петербургские власти предупредили об ухудшении погодных условий. В городе объявлен оранжевый уровень опасности.
В пресс-службе Смольного отметили, что по информации Росгидрометцентра, до 12 часов 18 августа на территории Санкт-Петербурга объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды.
Подчеркивается, что среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 7 градусов и более.
Горожанам напомнили, что оранжевый уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в большинстве районов Ленинградской области и Санкт-Петербурга с 16 по 20 августа ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более. Горожанам необходимо быть крайне предусмотрительными и не засиживаться на солнце.