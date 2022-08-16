В Петербурге объявили оранжевый уровень опасности почти до полудня 18 августа

В Петербурге объявили оранжевый уровень опасности почти до полудня 18 августа. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Петербурге объявили оранжевый уровень опасности почти до полудня 18 августа. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Петербургские власти предупредили об ухудшении погодных условий. В городе объявлен оранжевый уровень опасности.

В пресс-службе Смольного отметили, что по информации Росгидрометцентра, до 12 часов 18 августа на территории Санкт-Петербурга объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды.

Подчеркивается, что среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 7 градусов и более.

Горожанам напомнили, что оранжевый уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в большинстве районов Ленинградской области и Санкт-Петербурга с 16 по 20 августа ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более. Горожанам необходимо быть крайне предусмотрительными и не засиживаться на солнце.