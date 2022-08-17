В аэропорту Пулково в воскресенье задержали два рейса и один отменили

В Пулково отменили и задержали рейсы. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В Пулково отменили и задержали рейсы. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В среду, 17 августа, в петербургском аэропорту Пулково задержаны два авиарейса и один отменен.

Так, из Петербурга сегодня не вылетит самолет авиакомпании Smartavia до Москвы, запланированный на 10:55.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на рейсы до Монастира и Антальи.

С опозданием вылетит рейс авиакомпании Nouvelair Tunisie до Монастира, который должен был покинуть Северную столицу в 6:40, но его отложили до 8:00. Также задерживается рейс до Антальи — пассажиры улетят не в 13:05, а в 13:25.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.