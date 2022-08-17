Петербуржец занимался сексом с 15-летней и снимал это на видео

Петербуржец занимался сексом с 15-летней и снимал это на видео
Мужчина задержан. Фото: pexels

В Петербурге задержали мужчину, который занимался сексом со школьницей и снимал процесс на видео для изготовления порно.

Как стало известно Gazeta.SPb, в следственные органы на прошлой неделе обратилась молодая петербурженка. Она рассказала правоохранителям, что в 2015 году, когда ей было всего 15 лет, она вступила в половую связь со взрослым мужчиной. Их отношения продолжались три года, все происходило без применения насилия.

Во время проведения проверки выяснилось, что мужчина два раза снимал их секс на видео для изготовления порнографических материалов. Первый случай произошел в ноябре 2015 года, а второй — в мае 2016-го.

Следком возбудил уголовное дело. В понедельник был задержан подозреваемый — 34-летний петербуржец, проживающий на Суздальском проспекте. Ему вменяют статьи о половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, использовании несовершеннолетнего для изготовления порно и незаконном обороте порно.

Расследование продолжается, мужчина сейчас в изоляторе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге мошенница выманила у пенсионерки почти 2 млн рублей.

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