Житель Петербурга нанес сожительнице смертельный удар по голове

Инцидент произошел в квартире на Морской набережной. Фото: google.maps

Инцидент произошел в квартире на Морской набережной. Фото: google.maps

Полиция Приморского района задержала мужчину, который может быть причастен к смерти своей сожительницы.

Как стало известно Gazeta.SPb, в понедельник 43-летний петербуржец сообщил в экстренные службы, что нашел труп своей сожительницы в квартире на Морской набережной, 25/1.

Прибывшие полицейские обнаружили, что 51-летняя мертвая женщина лежит на кухне двухкомнатной квартиры и сразу задержали сожителя.

Накануне в полицию пришла информация о причине смерти. Согласно справке судмедэкспертов, смерть петербурженки наступила от тупой травмы головы.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец занимался сексом с 15-летней и снимал это на видео.