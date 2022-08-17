Житель Петербурга нанес сожительнице смертельный удар по голове

Полиция Приморского района задержала мужчину, который может быть причастен к смерти своей сожительницы.
Как стало известно Gazeta.SPb, в понедельник 43-летний петербуржец сообщил в экстренные службы, что нашел труп своей сожительницы в квартире на Морской набережной, 25/1.
Прибывшие полицейские обнаружили, что 51-летняя мертвая женщина лежит на кухне двухкомнатной квартиры и сразу задержали сожителя.
Накануне в полицию пришла информация о причине смерти. Согласно справке судмедэкспертов, смерть петербурженки наступила от тупой травмы головы.
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец занимался сексом с 15-летней и снимал это на видео.