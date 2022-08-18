В аэропорту Пулково 18 августа задержали два рейса и один отменили

В аэропорту Пулково 18 августа задержали два рейса и один отменили
В Пулково отменили и задержали несколько рейсов. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В четверг, 18 августа, в петербургском аэропорту Пулково задержаны два авиарейса и один отменен.

Так, из Петербурга сегодня не вылетит самолет авиакомпании FlyOne Armenia до Еревана, запланированный на 2:40.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на рейсы до Сочи и Оша.

С опозданием вылетит рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» до Сочи, который должен был покинуть Северную столицу в 9:05, но его отложили до 10:10. Также задерживается рейс того же перевозчика до Оша — пассажиры улетят не в 11:45, а в 12:25.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из Петербурга и Москвы в Тунис можно будет полететь прямым чартерным рейсом. Авиакомпания Nouvelair запустит прямые чартерные рейсы с 17 августа.

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