В аэропорту Пулково 18 августа задержали два рейса и один отменили

В Пулково отменили и задержали несколько рейсов. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В Пулково отменили и задержали несколько рейсов. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В четверг, 18 августа, в петербургском аэропорту Пулково задержаны два авиарейса и один отменен.

Так, из Петербурга сегодня не вылетит самолет авиакомпании FlyOne Armenia до Еревана, запланированный на 2:40.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на рейсы до Сочи и Оша.

С опозданием вылетит рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» до Сочи, который должен был покинуть Северную столицу в 9:05, но его отложили до 10:10. Также задерживается рейс того же перевозчика до Оша — пассажиры улетят не в 11:45, а в 12:25.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.