В аэропорту Пулково 18 августа задержали два рейса и один отменили

В четверг, 18 августа, в петербургском аэропорту Пулково задержаны два авиарейса и один отменен.
Так, из Петербурга сегодня не вылетит самолет авиакомпании FlyOne Armenia до Еревана, запланированный на 2:40.
Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на рейсы до Сочи и Оша.
С опозданием вылетит рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» до Сочи, который должен был покинуть Северную столицу в 9:05, но его отложили до 10:10. Также задерживается рейс того же перевозчика до Оша — пассажиры улетят не в 11:45, а в 12:25.
Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из Петербурга и Москвы в Тунис можно будет полететь прямым чартерным рейсом. Авиакомпания Nouvelair запустит прямые чартерные рейсы с 17 августа.