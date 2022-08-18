Ботанический сад закрыл субтропическую оранжерею из-за жары

В связи с аномальной жарой Ботанический сад решил временно закрыть субтропическую оранжерею.

Как пишет «Мойка78», петербуржцы и гости города 18 августа не смогут прогуляться по субтропической оранжерее. Тропический маршрут с посещением Водной оранжереи работает, но только в режиме прогулки. Экскурсии по нему проводить не будут.

В Ботаническом саду ранее заявили, что до 21 августа оранжереи будут работать по фактической погоде: при высокой температуре они будут закрываться.

По этой причине сад приостановил продажу онлайн-билетов, сейчас их можно приобрести только в кассах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург в четверг побьет температурный рекорд 1941 года. Северо-западная периферия обширного антициклона сохранит в Петербурге солнечную и жаркую погоду. Дождей на горизонте пока не видно, а днем температура пойдет на штурм очередного рекорда.