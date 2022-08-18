Петербург в четверг побьет температурный рекорд 1941 года

Жаркая погода в Северной столице в четверг может установить второй температурный рекорд подряд. Воздух в разгар дня прогреется до +31 градуса.

Северо-западная периферия обширного антициклона сохранит в Петербурге солнечную и жаркую погоду. Дождей на горизонте пока не видно, а днем температура пойдет на штурм очередного рекорда. Город может обогнать по температуре рекорд, установленный в 1941 году, когда на улице было +29,9 градуса. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Сегодня ожидается от +29 до +31 градуса тепла. Юго-восточный ветер подует со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление останется на уровне около 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Аномально жаркая погода не оставит петербуржцев и в четверг. Осадков опять не будет.

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