Юристы объяснили, зачем петербуржцам приходят повестки в военкомат

Получение повестки из военкомата — не означает однозначно, что вас призывают в армию или на сборы. Фото: Neva.Today

Получение повестки из военкомата — не означает однозначно, что вас призывают в армию или на сборы. Фото: Neva.Today

Почтовые ящики петербуржцев стали наполняться «письмами счастья» с отметкой, что явка в военкомат обязательна. Юристы объяснили, есть ли необходимость идти в военкомат и для чего это нужно.

Житель Петербурга рассказал Neva.Today, что повестку ему отправили еще в конце июня, чтобы он пришел в военкомат в начале июля для «сверки данных». Повестка пришла с опозданием на неделю и домой родителям, откуда он уже давно съехал.

«Как я понял, после сверки данных мне могли бы вручить новую повестку — для прохождения сборов. На такие сборы призывают тех, кто уже в прошлом проходил срочную службу», — отметил петербуржец.

Петербуржец также поделился поучительной историей про военные сборы. Был на его памяти мужчина, который решил поехать туда «отдохнуть от семьи и жены». Он рассчитывал, что будет «квасить», но с самого начала его так нагрузили физической подготовкой, что ни о каких развлечениях речи уже не шло.

О том, зачем приходят повестки и нужно ли являться на сборы в военкомат, рассказали юристы. Формально, за игнорирование повестки мужчина может получить штраф от 500 до 3000 тысяч рублей, но на деле их выписывают нечасто. А вот уклонение от срочной службы может обернуться уголовным делом.

Как объяснил адвокат Александр Почуев, повестка из военкомата не всегда означает, что адресата призывают в армию или на сборы. Вызов может носить планово-организационный характер воинского учета.

«И, кстати, сам воинский учет является формой исполнения воинской обязанности. По идее, тех, кто отслужил в армии, могут раз в какое-то время призывать на сборы», — отметил адвокат.

На сборы не могут призвать рядовых старше 30 лет, офицеров старше 50. Согласно закону, солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы уходят в отставку в возрасте до 50 лет; младшие офицеры — до 55 лет; старшие офицеры — до 60 лет; генералы и адмиралы — до 65 лет.

По словам юриста Владислава Мещерякова, повестка на военные сборы не означает призыв в зону боевых действий. Людей из запаса не могут отправлять в горячие точки, если не введено военное положение. Даже если его объявят, то первыми призовут резервистов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Смольном прокомментировали фейковые повестки в военкомат.