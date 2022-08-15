В Смольном прокомментировали фейковые повестки в военкомат

Пару дней назад от петербуржцев поступили тревожные сигналы, что в их почтовые ящики массово падают повестки в военкомат. В Смольном отметили, что хоть любители провокаций и не поленились напечатать и разбросать бумагу по ящикам, уровень знаний у них оставляет желать лучшего. Так, по словам председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольги Аришиной, повестка является официальным документом и имеет четко регламентированную форму. Кроме того настоящая повестка вручается лично под подпись.

Известно, что очередной плановый призыв на срочную службу начнется только в октябре. В настоящее время правоохранительные органы уже занимаются поиском «провокаторов».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в мае этого года в сети начала появляться информация, что петербуржцам рассылают повестки для мобилизации из резерва. Как оказалось, подобное заявление не соответствовало действительности.