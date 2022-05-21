Выяснилось, что повестки для мобилизации петербуржцев, — фейк

Выяснилось, что повестки для мобилизации петербуржцев, &#8212; фейк
Выяснилось, что повестки для мобилизации петербуржцев, - фейк. Фото: Baltphoto

Не так давно в сети начала появляться информация, что петербуржцам рассылают повестки для мобилизации из резерва. Как оказалось, подобное заявление не соответствовало действительности.

В Telegram-канале «Война с фейками» заявили, что в России не была объявлена мобилизация резервистов. Кроме того, это же подтвердили представители власти, пишет телеканал «Санкт-Петербург».

Отмечается, что в повестках всегда пишут конкретную цель и задачу, к которым будет привлекаться призывник, однако в ненастоящей повестке указывается, что призыв осуществляется «в связи с мобилизацией состава запаса для проведения спецоперации на Украине».

Также выяснилось, что комментарий с фотографией повестки был размещен с украинского аккаунта, что видно по надписи «11 коментарiв» вместо «11 комментариев».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что неизвестные злоумышленники подали ему оригинальную идею, придумав фейк о его призывах уничтожать спутники Starlink, заявил с иронией Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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