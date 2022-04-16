Медведев оценил фейк о его призыве сбивать спутники Starlink

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев с иронией заявил, что неизвестные злоумышленники подали ему оригинальную идею, придумав фейк о его призывах уничтожать спутники Starlink.

Медведев написал в своем Telegram-канале, считает «свежей» приписанную ему идею сбивать спутники компании Илона Маска Starlink. Он поблагодарил за нее, но отметил, что исполнять ее пока рано.

«Но если есть такая просьба – рассмотрим», — заключил Медведев.

В субботу утром в интернете появился фальшивый портал, замаскированный под сайт «Единой России». Злоумышленники разместили на нем ложную новость о том, что Медведев якобы сообщил о решении сбивать спутники Маска. По просьбе «Единой России» ресурс был заблокирован Роскомнадзором.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Роскомнадзор привлечет «Википедию» к ответственности за фейки о спецоперации на Украине.