Скоростной поезд Петербург — Москва насмерть сбил пенсионера из Ленобласти

Скоростной поезд Петербург &#8212; Москва насмерть сбил пенсионера из Ленобласти
Поезд насмерть сбил мужчину. Фото: szsut.sledcom.ru

В Петербурге транспортные полицейские выясняют обстоятельства гибели пенсионера, сбитого высокоскоростным поездом.

Как сообщили в петербургском управлении МВД России на транспорте, трагический случай произошел 17 августа утром на железнодорожном переезде «Турбиниково». Электричка сообщением Петербург — Москва сбила пожилого пешехода, который переходил через ж/д пути на красный свет. Машинист заметил мужчину, но сигналы повышенной громкости и экстренное торможение не помогли избежать наезда.

Прибывшие полицейские выяснили, что под колесами поезда погиб 73-летний житель Ленинградской области. Проводится проверка, обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что девочка на самокате попала под машину у ТРК «Атлантик Сити».

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