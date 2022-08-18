Скоростной поезд Петербург — Москва насмерть сбил пенсионера из Ленобласти

В Петербурге транспортные полицейские выясняют обстоятельства гибели пенсионера, сбитого высокоскоростным поездом.
Как сообщили в петербургском управлении МВД России на транспорте, трагический случай произошел 17 августа утром на железнодорожном переезде «Турбиниково». Электричка сообщением Петербург — Москва сбила пожилого пешехода, который переходил через ж/д пути на красный свет. Машинист заметил мужчину, но сигналы повышенной громкости и экстренное торможение не помогли избежать наезда.
Прибывшие полицейские выяснили, что под колесами поезда погиб 73-летний житель Ленинградской области. Проводится проверка, обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что девочка на самокате попала под машину у ТРК «Атлантик Сити».