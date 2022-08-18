СК возбудил дело после нападения на градозащитника при сносе особняка Салтыковой

Петербургские следственные органы возбудили уголовное дело после нападения на городского активиста при сносе исторического особняка Салтыковой.

В градозащитной организации «Живой город» ранее сообщили, что 16 августа при попытке заснять снос дворовых флигелей особняка Салтыковой на Большой Морской улице неизвестные избили градозащитника Олега Мухина.

Как сообщили в городском ГСУ СК, уголовное дело после нападения на активиста возбуждено по статье о незаконном лишении свободы (п. «а» ч. 2 ст.127 УК РФ).

Следствие считает, после конфликта в помещении холла первого этажа особняка несколько человек, имеющие отношение к демонтажным работам, угрожали Мухину продолжением избиения, начали блокировать выходу на улицу и перемещаться по помещению, а после с силой толкнули его.

«Затем, побудили потерпевшего собственноручно написать заявление об отсутствии претензий к работникам строительной структуры. В последствии потерпевший, только спустя время смог покинуть место происшествия и скрыться от нападавших», — сообщили в СК.

Ход расследования контролирует центральный аппарат Следкома.

Напомним, демонтаж флигелей особняка Салтыковой 1845 года постройки на Большой Морской улице начала «Северная земельная компания», в собственности которой здание находится с 2017 года. До этого аварийный особняк находился в собственности города, но тот передал его компании для проведения реконструкции под отель по согласованному проекту. Ожидалось, что в работы будет инвестировано почти 1 млн рублей. По мнению градозащитников, разборка здания происходит в разрез с законом, так как разрешение было согласовано с КГИОП пять лет назад, а сейчас распоряжение ведомства уже не действует.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что глава СК Бастрыкин потребовал возбудить дело о сносе особняка Салтыковой. Жители города просили проверить законность сноса флигелей объекта культурного наследия.