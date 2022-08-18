СК возбудил дело после нападения на градозащитника при сносе особняка Салтыковой

СК возбудил дело после нападения на градозащитника при сносе особняка Салтыковой
Градозащитника избили при попытке заснять снос дворовых флигелей особняка Салтыковой. Фото: Telegram-канал "SOS СПб СНОС"

Петербургские следственные органы возбудили уголовное дело после нападения на городского активиста при сносе исторического особняка Салтыковой.

В градозащитной организации «Живой город» ранее сообщили, что 16 августа при попытке заснять снос дворовых флигелей особняка Салтыковой на Большой Морской улице неизвестные избили градозащитника Олега Мухина.

Как сообщили в городском ГСУ СК, уголовное дело после нападения на активиста возбуждено по статье о незаконном лишении свободы (п. «а» ч. 2 ст.127 УК РФ).

Следствие считает, после конфликта в помещении холла первого этажа особняка несколько человек, имеющие отношение к демонтажным работам, угрожали Мухину продолжением избиения, начали блокировать выходу на улицу и перемещаться по помещению, а после с силой толкнули его.

«Затем, побудили потерпевшего собственноручно написать заявление об отсутствии претензий к работникам строительной структуры. В последствии потерпевший, только спустя время смог покинуть место происшествия и скрыться от нападавших», — сообщили в СК.

Ход расследования контролирует центральный аппарат Следкома.

Напомним, демонтаж флигелей особняка Салтыковой 1845 года постройки на Большой Морской улице начала «Северная земельная компания», в собственности которой здание находится с 2017 года. До этого аварийный особняк находился в собственности города, но тот передал его компании для проведения реконструкции под отель по согласованному проекту. Ожидалось, что в работы будет инвестировано почти 1 млн рублей. По мнению градозащитников, разборка здания происходит в разрез с законом, так как разрешение было согласовано с КГИОП пять лет назад, а сейчас распоряжение ведомства уже не действует.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что глава СК Бастрыкин потребовал возбудить дело о сносе особняка Салтыковой. Жители города просили проверить законность сноса флигелей объекта культурного наследия.

градозащитник избиение нападение новости СПб особняк Салтыковой снос уголовное дело


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Смольный продлил контракт на строительство метро в Петербурге на 10 лет
СК возбудил дело после нападения на градозащитника при сносе особняка Салтыковой
В Петербурге закрытый в ТЦ работник разбил двери огнетушителем
Петербуржцам рассказали, как в городе создают новые территории для отдыха
Медный всадник в Петербурге отмечает 240-летие
Российские онлайн-кинотеатры начали терять западные фильмы
В лобовом ДТП на трассе «Сортавала» погиб пожилой автомобилист
Юный пассажир квадроцикла погиб в ДТП на трассе «Нева»