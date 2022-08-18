После жарких выходных в Петербург вернутся дожди

После жарких выходных в Петербург вернутся дожди
После жарких выходных в Северную столицу заглянут кратковременные дожди. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Метеоролог Юрий Куткевич рассказал петербуржцам о погоде на следующей неделе. На смену засухе придут небольшие дожди, но ненадолго.

По словам специалиста, в выходные жара ослабнет до +25…+27 градусов. После выходных в Северную столицу заглянут кратковременные дожди, но серьезных изменений в погоде не ожидается. Температура останется такой же, рассказал метеоролог «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге».

Куткевич добавил, что погоду в центральной части России продолжит устанавливать обширный антициклон, который сейчас находится над Уралом. Его периферия и является причиной духоты в Северо-Западе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Ботанический сад закрыл субтропическую оранжерею из-за жары. В Ботаническом саду заявили, что до 21 августа оранжереи будут работать по фактической погоде: при высокой температуре они будут закрываться.

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