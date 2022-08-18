В администрацию Херсонской области назначили российских управленцев

Россия направила в Херсонскую область группу своих управленцев. Фото: Pixabay

Россия направила в Херсонскую область группу своих управленцев. Фото: Pixabay

На руководящие посты в администрации Херсонской области назначили новых управленцев из России.

Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, Россия направила в Херсонскую область группу своих управленцев. Отмечается, что это добросовестные и ответственные профессионалы, которые помогут открыть новые интеграционные перспективы и выведут руководство регионом на качественно новый уровень.

Должность первого заместителя главы администрации по безопасности занял Алексей Катериничев. Он окончил Пограничную академию ФСБ РФ и работал первым замначальника Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

Зампредом правительства — министром промышленности стал Семен Машкауцан, который до этого работал помощником зампреда правительства РФ и возглавлял департамент металлургии и материалов российского Минпромторга.

Министром финансов назначили Евгения Немтинова, ранее работавшего начальником управления учета и отчетности Минфина Крыма.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Валерий Москаленко стал вице-губернатором Петербурга.