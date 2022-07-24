Валерий Москаленко стал вице-губернатором Петербурга

Валерий Москаленко стал вице-губернатором Петербурга
С 25 июля Москаленко вступит в новую должность. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил на пост вице-губернатора Валерия Москаленко.

Сейчас Валерий Москаленко занимает должность председателя комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга. На новой должности Москаленко будет заниматься вопросами комитета по экономической политике, управления социального питания и стратегического планирования Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга. Документ о назначении вступит в силу 25 июля.

Ранее Gazeta.SPb рассказала об успехах туризма в Санкт-Петербурге в этом году. Средний чек, который оставляют российские туристы в Северной столице равен 36,5 тысячи рублей.

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