Валерий Москаленко стал вице-губернатором Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил на пост вице-губернатора Валерия Москаленко.
Сейчас Валерий Москаленко занимает должность председателя комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга. На новой должности Москаленко будет заниматься вопросами комитета по экономической политике, управления социального питания и стратегического планирования Санкт-Петербурга.
Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга. Документ о назначении вступит в силу 25 июля.
Ранее Gazeta.SPb рассказала об успехах туризма в Санкт-Петербурге в этом году. Средний чек, который оставляют российские туристы в Северной столице равен 36,5 тысячи рублей.