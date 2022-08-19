В конце рабочей недели температура в Петербурге превысит норму на 7-8 градусов

В конце рабочей недели температура в Петербурге превысит норму на 7-8 градусов. Фото: Baltphoto

В конце рабочей недели температура в Петербурге превысит норму на 7-8 градусов. Фото: Baltphoto

В Северной столице все еще жарко и без дождей. Синоптик 19 августа обещает температуры выше климатической нормы.

В пятницу метеорологические условия в Санкт-Петербурге вновь сформирует северо-западная периферия обширного и малоподвижного антициклона. Так, при переменной облачности обойдётся без дождей, а температурный фон на 7-8 градусов перепрыгнет климатическую норму, предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В течение дня столбик термометра будет подниматься до +29 и +31 градусов, по области эти показатели достигнут +26 и +31 градуса. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу осадков снова, вероятнее всего, не будет, но температура понизится, права, лишь на пару градусов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на смену засухе придут небольшие дожди, но ненадолго, рассказал метеоролог Юрий Куткевич. По словам специалиста, в выходные жара ослабнет до +25…+27 градусов.