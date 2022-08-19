Запуск новой системы с электронными учебниками поддержали петербургские учителя

Учителя Санкт-Петербурга поддержали введение новой цифровой платформы ФГИС «Моя школа» в учебный процесс.

Как отметили педагоги, система расширит возможности образовательной среды и поможет ученикам дополнить свои знания в любых областях.

Первые учителя уже сейчас начали изучать портал и знакомиться с его функционалом. Как отметил заместитель председателя комитета по образованию Михаил Пучков, «Моя школа» позволит учителям находить индивидуальный подход к каждому ученику.

Педагог-организатор, учитель истории ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Альфред Гринмирис считает, что это будет единый портал, который соберет всю необходимую информацию для учебного процесса в одном месте.

«Период дистанционного обучения показал, что разным учителям комфортно работать в разных платформах. Ребенок от этого путается, и некоторые учителя недополучают домашних заданий», — заметил Гринмирис.

Также подчеркивается, что намного быстрее будет проходить проверка домашнего задания, возможно общение не только с учащимися, но и с их родителями.

Единый доступ к новой образовательной системе откроется с 1 сентября.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в этом году идеи для проекта «Твой бюджет в школах» предложат 90 учебных заведений Санкт-Петербурга.