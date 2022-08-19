В лесу под Петербургом девушка отравилась грибами, съеденными от сильного голода

В лесу под Петербургом девушка отравилась грибами, съеденными от сильного голода. Фото: Pxhere

В лесу под Петербургом девушка отравилась грибами, съеденными от сильного голода. Фото: Pxhere

Заблудившаяся в лесу под Санкт-Петербургом девушка долго пыталась найти дорогу, чтобы выбраться. За это время она сильно проголодалась и решила съесть несколько грибов, которыми в результате отравилась.

Девушку нашли в лесах Ленобласти, но спасти ее не удалось. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал глава отдела клинической токсикологии НИИ имени Джанелидзе Алексей Лодягин.

По словам специалиста, потерявшуюся гражданку нашли в тяжелом состоянии и отвезли в больницу, однако спасти ее медики не смогли.

У пострадавшей диагностировали очень тяжелую печеночную недостаточность. Как отметил эксперт, в 2021-м врачи вылечили 37 пациентов, отравившихся грибами. Погибшая накануне девушка — первый смертельный случай за последние два года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жителям Петербурга напомнили главные правила сбора грибов, которые помогут избежать смертельного отравления.