После ДТП на КАД в Красногвардейском районе в больницу забрали подростка и троих взрослых

После ДТП на КАД в Красногвардейском районе в больницу забрали подростка и троих взрослых
После ДТП на КАД в Красногвардейском районе в больницу забрали подростка и троих взрослых. Фото: группа "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/Андрей Пашковский

Четыре человека пострадали в массовом ДТП на 38 километре КАД в Красногвардейском районе. Одним из забранных медиками в больницу оказался 12-летний подросток.

Как стало известно Gazeta.SPB, накануне около 14:45 житель Братска 1961 года, находясь за рулем автомобиля «Фольксваген Поло», врезался в двигавшийся впереди него «Пежо 408». После удара машины разлетелись, и «Фольксваген» попал в «Ладу Ларгус», а «Пежо» налетел на микроавтобус «Форд Транзит» по управлением жителя Псковской области. «Форд Транзит» также задел и «Киа РИО».

В результате ДТП несовершеннолетний пассажир «Пежо», ученик 7 класса, с сочетанной автотравмой, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга в состоянии средней степени тяжести попал в детскую городскую больницу.

Пострадали водитель и пассажир Фольксваген, а также водитель «Пежо». Все трое с автотравмами, в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в городскую больницу №17.

Известно, что водитель «Фольксваген» за нарушение ПДД привлекался к административной ответственности 1 раз.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Кировском районе водитель автомобиля «УАЗ Патриот» насмерть разился об ограждение. По факту ДТП проводится проверка.

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