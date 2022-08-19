После ДТП на КАД в Красногвардейском районе в больницу забрали подростка и троих взрослых

Четыре человека пострадали в массовом ДТП на 38 километре КАД в Красногвардейском районе. Одним из забранных медиками в больницу оказался 12-летний подросток.

Как стало известно Gazeta.SPB, накануне около 14:45 житель Братска 1961 года, находясь за рулем автомобиля «Фольксваген Поло», врезался в двигавшийся впереди него «Пежо 408». После удара машины разлетелись, и «Фольксваген» попал в «Ладу Ларгус», а «Пежо» налетел на микроавтобус «Форд Транзит» по управлением жителя Псковской области. «Форд Транзит» также задел и «Киа РИО».