Самолет, вылетевший из Петербурга в Сыктывкар, вынужденно вернулся из-за датчика

Самолет, вылетевший из Петербурга в Сыктывкар, вынужденно вернулся из-за датчика
Самолет, вылетевший из Петербурга в Сыктывкар, вынужденно вернулся из-за датчика. Фото: Baltphoto

Рейс «Санкт-Петербург — Сыктывкар» утром 19 августа был возвращен в аэропорт Пулково.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании «Россия» » 78.ru», самолёт, выполняющий рейс #6589 по маршруту «Петербург — Сыктывкар», вернули в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика.

«Рейс будет выполнен на резервном воздушном судне, примерное время вылета: после 10:30 по московскому времени», — отметили в пресс-службе.

Почему сработал датчик, не уточняется. В Сыктывкар пассажиров вернувшегося самолета отправили на резервном борте.

Известно, что в этот раз, как и 17 августа, полет выполнялся на «Суперджете». Тогда самолет авиакомпании «Россия», вылетевший из Петербурга в Екатеринбург, вернулся в аэропорт Пулково из-за проблем с механизацией крыла. Дневной рейс SU6417 после вылета из Северной столицы начал кружить над Ладожским озером, а через час после взял обратный курс на петербургский аэровокзал.

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