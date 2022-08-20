Температура в Петербурге падает вместе с давлением, но слабо

Температура в Петербурге падает вместе с давлением, но слабо. Фото: Pxhere

Температура в Петербурге падает вместе с давлением, но слабо. Фото: Pxhere

Сегодня жара в Санкт-Петербурге немного ослабеет, но по-прежнему будет сухо.

По прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, выходные начнутся с достаточно облачной погоды. В субботу Петербург останется на периферии обширного антициклона. В регионе сохранится переменная облачность, дождей не ожидается, а температурные показатели окажутся на пару градусов ниже вчерашних значений.

В течение дня температура воздуха составит +27 и +29 градусов, по области показатели досигнут+25 и +30 градусов При этом ветер ожидается юго-восточный со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

В воскресенье облаков станет больше и продолжится понижение температуры, заметил Леус. Правда более влажно от этого в городе не станет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что метеоролог Юрий Куткевич рассказал петербуржцам о погоде на следующей неделе. Засуху на какое-то время заменять небольшие дожди.