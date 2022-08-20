В Санкт-Петербурге за сутки скончалось еще 16 человек с коронавирусом

В Санкт-Петербурге за сутки скончалось еще 16 человек с коронавирусом. Фото: unsplash

В Санкт-Петербурге за сутки скончалось еще 16 человек с коронавирусом. Фото: unsplash

По всей России за сутки скончалось 69 человек с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 16 человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся больше — 25 человек.

На 20 августа в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, — там на сегодняшний день за все время существования коронавируса насчитывается 44 830 смертей пациентов. За последние сутки в Ленинградской области не зафиксировали случаев смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 34 533 человека. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 383 496 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что всемирная организация здравоохранения советует увеличить число вакцинированных граждан, а также рекомендует не забывать про ношение масок в общественных местах и проветривание мест, где наблюдается большое скопление людей.