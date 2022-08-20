Мобильная связь в России может подорожать на 18%

Эксперты прогнозируют рост цен на услуги мобильной и широкополосной связи. Предполагается, что он составит 15-18%.

В настоящее время, судя по словам представителей операторов, цены уже повысились от 2% до 15%, при этом рост не должен превысить инфляцию. Эксперты высказали свое мнение на счет такого повышения цен, того, сможет ли оно нарастить средний чек на фоне увеличения расходов на инфраструктуру, и к чему это может привести. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные TelecomDaily.

Как меняется стоимость тарифов

Гендиректор аналитического агентства Денис Кусков подсчитал, что за первую половину текущего года услуги связи на территории России подорожали в среднем на 10%. Прогнозируется, что до конца года мобильные и фиксированные операторы увеличат стоимость тарифов еще на 5–8%.

Так, МТС уже значительно поднял цены. В зависимости от региона на большинство мобильных тарифов цены выросли на 20–60 руб. Стоимость архивных тарифов на домашний интернет от оператора выросла примерно на 9%. В свою очередь, «Ростелеком» по итогам первого полугодия повысил цены на услуги домашнего интернета в среднем на 2,5%. «ЭР-Телеком» бренда «Дом.ру» увеличил цены на 10–15%.

В «Вымпелком» бренда «Билайн» заявили, что не повышают цены выше тех, что обозначил регулятор. В «ТрансТелеком» ответили также неоднозначно: «ценообразование связано с себестоимостью услуги, существенное влияние на которую оказывает законодательное регулирование».

Еще в апреле Федеральная антимонопольная служба опубликовала рекомендации операторам, по которым они имеют право без проведения проверок и расследований повышать цены на услуги на величину накопленной с начала года инфляции.

Спустя несколько месяцев служба вместе с Минцифры решили проверить обоснованность резкого роста тарифов Tele2, сообщившего об изменении цен почти вдвое. В результате, после начала проверки оператор отказался от повышения.

Мнения специалистов

Как отметил руководитель коммерческого развития оператора «Обит» Кирилл Строганов, в 2022 году операторы столкнулись с увеличением расходов на технологическую базу, персонал и сетевую инфраструктуру, а также с необходимостью импортозамещения и трудной логистикой. Аналитик «ТМТ Консалтинг» Ирина Якименко отметила, что большая часть провайдеров в течение двух лет пандемии почти не корректировала цены, но сейчас держать все в одном положении становится проблематично.

Сейчас, главная задача операторов — это увеличить средний чек, от которого напрямую зависит выручка, заметил аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. Поэтому операторы вводят новые, более дорогие тарифы, но с большим количеством услуг.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по итогам тестирование сетей операторов сотовой связи в Петербурге и Ленобласти, проведенным TelecomDaily, в 6 из 11 точек, где проводились замеры, лучший результат продемонстрировал билайн.